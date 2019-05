Intel lance de nouveaux NUC sous Radeon RX 540

Une lignée d'appareils plutôt bien pourvus

Des performances limitées en jeu

Ces nouveaux, pensés pour être utilisés en bureautique/multimédia ou éventuellement en guise de HTPC, embarquent desde chez. Modestes, ces dernières sont couplées à un processeurde génération « Whiskey Lake-U ». Ce processeur se contente d'un TDP restreint, limité à 15 Watts, il convient donc aux configurations les plus menues en termes de mensurations.Comme détaillé par, les NUCd'Intel profitent d'un format réduit se limitant à 11,6 x 11,1 x 5 cm et d'une connectique convenable, axée sur un Mini DisplayPort, une sortie HDMI 2.1, trois entrées USB 3.1 Gen 2 (Type A), un port USB Type C, une prise micro-casque, une entrée Ethernet et un lecteur de cartes SDXC.Côté stockage, on retrouvera deux options dans nos contrées. La première permet de compter sur 16 Go de mémoire Intel Optane et un HDD de 1 To, la seconde sur un SSD de 256 Go (certainement au format M.2, mais la chose n'est pas précisée par).A noter qu'une déclinaison « Barebone » est proposée par le groupe. Cette dernière est livrée sans stockage, et donc sans OS, laissant à l'utilisateur le soin d'ajouter ce qui lui sied.En jeu, les Radeon RX 540 disponibles ici ne permettront pas de faire des merveilles. Équipées de deux petits gigas de mémoire GDDR5 seulement, elles feront l'affaire en 720 et 1080p sur des jeux peu gourmands ou des titres compétitifs, commeReste la question de la mémoire vive, que nous n'avons pas encore évoquée. Intel ne propose qu'une seule option : 8 Go de LPDDR3-1866. Une quantité depotentiellement restreinte pour certains utilisateurs mais suffisante pour le public et les usages visés par Intel. A noter que la RAM intégrée à cesest soudée à la carte mère, rendant touteimpossible.Intel n'a pour l'instant dévoilé aucun prix pour ses nouveaux NUC, mais ces derniers doivent arriver très bientôt sur le marché.