Zotac annonce un mini PC mû par du Xeon et des GPU NVIDIA Quadro

Processeur Intel Xeon et GPU NVIDIA Quadro aux commandes

L'argument de la compacité

Avec son nouveaux Mini PC, Zotac ne cache pas ses intentions. Dans un communiqué relayé par TechPowerUp , le fabricant indique avoir voulu conserver les atouts d'un PC ultra compact, tout en y intégrant de quoi satisfaire les utilisateurs les plus pointus. Parmi les usages ciblés par cette nouvelle machine : la visualisation scientifique, le design industriel, le calcul d'effets spéciaux, la modélisation des données ou encore le traitement photo/vidéo.Si Zotac ne décline pas dans son communiqué les identités précises des puces CPU et GPU choisies, son catalogue, récemment mis à jour, nous renseigne. Le QX3 se décline en deux variantes : la première ( ZBOX QX3P5000 ) s'arme d'un Intel Xeon E-2136 (6 cores cadencés à 3.3 GHz de base et 4.5 GHz en boost) et d'une NVIDIA Quadro P5000 équipée de 16 Go de mémoire vidéo GDDR5 ; la seconde ( ZBOX QX3P3000 ) passe cette fois sur une Quadro P3000 pourvue de 6 Go de GDDR5 tout en conservant le même processeur.Les deux modèles peuvent enfin profiter d'un maximum de 64 Go de mémoire vive (DDR4 2666 ou 2400 MHz), supportent l'un comme l'autre jusqu'à 4 moniteurs 4K / 60 Hz et comprennent deux slots libres dédiés au stockage (un slot M.2 et une baie 2,5 pouces). Ils sont par ailleurs compatibles avec les barrettes Intel Optane.Côté connectique et connectivité, on retrouve 6 ports USB 3.1, un port Thunderbolt 3, 4 sorties HDMI, deux entrées réseau (un port Gigabit et un port Killer Ethernet 2,5 Gbps), du Wifi 6 (Killer 1650AX), ainsi que du Bluetooth 5.0.», explique Zotac. «».Avec son QX3 Mini Creator, la marque explique occuper 50% d'espace en moins qu'une Workstation classique, équipée de composants comparables. Un espace libéré sur le bureau pour une productivité accrue, espère le constructeur, qui vente aussi les mérites de sa machine en termes de ventilation et donc de refroidissement. Un point qui mériterait d'être confirmé ou infirmé en test.