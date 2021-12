Bleujour RIDG : un mini-PC toulousain atypique et taillé pour les pros... mais daté

Même idée côté GPU , où le RIDG embarque une carte Nvidia Quadro P2200, lancée il y a plus de deux ans elle aussi. Il faut par ailleurs se contenter de 16 Go de DDR4 « seulement », mais l'on profite par contre d'une quantité de stockage généreuse, avec un premier SSD M.2 de 1 To et un second de 2 To. Un troisième SSD est également disponible en option, lit-on du communiqué. Alimenter tout ce beau monde se fait via un bloc de 500 W certifié 80+ Platinium.