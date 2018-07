Le portable gamer LENOVO Legion Y520 à 579 euros au lieu de 799 euros

Je suis Legion

Jouez partout

Modifié le 02/07/2018 à 14h04

Afin de profiter de cette ristourne sur le LENOVO Legion Y520, c'est chez Cdiscount que vous devrez vous rendre. Le site marchand vous propose en effet d'économiser 220 euros sur ce PC portable, en faisant dégringoler son prix jusqu'à 579 euros. Comme il s'agit d'un produit vendu et expédié par Cdiscount, sachez que les frais de ports sont offerts gracieusement.En vous dépêchant, vous pourrez aussi profiter de la livraison en un jour ouvré, et vous pourrez aussi, si vous êtes éligible, bénéficier du paiement en plusieurs fois. Attention toutefois. Ce PC est en effet vendu sans OS, vous devrez donc prévoir une licence Windows et vous charger de l'installation vous-même.PC portable orienté gamer, le LENOVO Legion Y520 est équipé d'une dalle IPS Full HD de 15,6 pouces. Il peut compter sur Core i5 7300HQ cadencé à 2,5 GHz, qui pourra passer à 3,5 GHz en mode turbo. Pour l'accompagner, vous pourrez découvrir 8 Go de DDR4 à 2400 MHz (avec la possibilité d'ajouter une seconde barrette), un SSD d'un To, et une GeForce 1050 disposant de 2 Go de GDDR5.Pensé pour le jeu nomade, ce PC portable bénéficie d'une conception idéale pour ce genre d'usage. Outre des dimensions pour le moins compacte (à peine 26 mm d'épaisseur pour 2,5 Kg sur la balance), il dispose de ventilateurs et d'évents placés stratégiquement pour offrir la meilleure dissipation thermique possible, tout en limitant les nuisances sonores.