Ivre, il installe iMessage sur un Macintosh

« Messages pour Macintosh », voilà comment Cam Henlin appelle sa suite logicielle qui permettrait aux systèmes Macintosh classiques d'interagir avec Apple iMessage.

Le processus n'est pas des plus compliqués pour les connaisseurs, mais il faut avouer que c'est quand même assez technique, et il faut réunir certains matériels pour y arriver - dont bien sûr un Macintosh classique que la plupart des gens n'ont plus.

En plus du Macintosh, il faut un Mac moderne pour agir en tant que serveur (c'est lui qui reçoit réellement les messages), ainsi qu'une autre machine pour communiquer avec le Macintosh.