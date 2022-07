Spotify rachète Heardle, le jeu de découverte musicale

Le rachat a laissé un certain nombre de fans de Heardle désemparés. Certains ne peuvent plus accéder au jeu, ou ont perdu leurs statistiques. Des utilisateurs rapportent des bugs et des messages d'erreur, alors que Spotify avait promis que le jeu resterait le même, gratuit et accessible. En effet, le jeu est maintenant seulement disponible au Royaume-Uni, en Irlande, au Canada, aux États-Unis, en Australie et en Nouvelle-Zélande. Les fans déçus expriment leur mécontentement sur Twitter.

Spotify s'efforce de rester innovant en intégrant de plus en plus de fonctionnalités ludiques et collectives. En 2021, le géant de la musique avait notamment ajouté les paroles en temps réel sur un grand nombre de chansons. Puis, les playlists collaboratives sont apparues, et avant ça, le Spotify Wrapped, un récapitulatif de son année sur l'application qui connaît un succès viral grâce aux partages sur les réseaux sociaux. Récemment, Spotify a créé Supergrouper, un outil qui génère une playlist personnalisée avec quelques-uns de vos artistes préférés. Cette dernière fonctionnalité n'est pas encore disponible en France.