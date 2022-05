Test Polar Pacer : une montre connectée sport incontournable à moins de 200€

La Polar Pacer est une déclinaison entrée de gamme de la montre Pacer Pro. Les deux sœurs partagent de nombreux points communs, à commencer par un processeur performant et un écran très lisible.



Commercialisée à 199,90 €, la tocante high-tech fait, comme vous pouvez vous en douter, plusieurs concessions pour rester à ce prix plancher. Elle perd donc le baromètre, de même que la navigation point-à-point de la version « Pro ». Autant de sacrifices qui permettent une différence tarifaire – non négligeable – d’une centaine d’euros entre les deux montres connectées. Cela fait de la Polar Pacer l’un des produits les plus abordables de la marque finlandaise, son tarif la plaçant entre la Unite à 149,90 € et la Ignite 2 à 229,90 €.

Elle se rapproche ainsi plutôt de la Vantage M2 en termes de fonctionnalités.

Côté concurrence, la belle va devoir affronter l’excellente Amazfit GTR 3 Pro et la Xiaomi Watch S1 Active, toutes deux proposées au même prix. N’oublions pas non plus la Garmin Forerunner 55 qui rôde dans les environs. Quel modèle les runners débutants doivent-ils privilégier ? Pour quels usages ? C’est ce que nous allons voir dans ce test.