Withings vous permet de confronter votre activité physique aux millions d'utilisateurs de Strava

Bonne nouvelle pour tous les sportifs connectés, puisque Withings annonce la compatibilité de sa gamme de montres avec l'application Strava. De cette manière, les utilisateurs des montres d'activité Withings peuvent désormais partager leurs parcours, leurs résultats et leurs performances avec le reste la communauté Strava.Rappelons que Strava constitue une forme de réseau social pour sportifs, et encourage notamment les utilisateurs à partager leurs séances de sport avec leurs amis. Pas de «» ici, mais des «» (encouragements), afin de motiver les utilisateurs à pratiquer une activité régulière.Selon Withings : «».Rappelons que Withings propose de nombreux objets de santé connectée (montre, tracker, balance...), et notamment la récente Move ECG , une montre qui se charge de contrôler avec précision votre rythme cardiaque.