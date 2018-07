Nokia a analysé le rythme cardiaque des spectateurs pendant le match France / Croatie

Modifié le 24/07/2018 à 16h07

Cela fait quelques mois maintenant que Withings (ou Nokia Health) propose sa montre Steel HR. Une montre analogique plutôt élégante, dotée d'un petit écran permettant d'afficher diverses notifications, dont le rythme cardiaque du porteur. Des données ensuite recueillies par une application mobile, qui permettent à l'utilisateur de conserver un historique de sa distance parcourue, de son rythme cardiaque, de son sommeil...A l'occasion de la finale de la Coupe du monde 2018 entre la France et la Croatie, Nokia a analysé le rythme cardiaque de 8000français, tous équipés d'une montre Steel HR. Ainsi, le penalty inscrit par Antoine Griezmann a fait chavirer le coeur de ces derniers, avec un pic à 98 battements par minute. Evidemment, l'approche du coup de sifflet final a lui aussi fait grimper en flèche le rythme cardiaque des utilisateurs, à hauteur de 95 battements environ.Withings précise que le rythme cardiaque des hommes était plus élevé que celui des femmes à chaque but, à part le dernier où ils étaient presque égaux : 96.1 bpm pour les hommes, 96.4 bpm pour les femmes. Le rythme cardiaque moyen le plus élevé a été enregistré par les Toulousains (96 bpm), suivi de près par les Parisiens, tandis que le rythme cardiaque moyen le plus bas a été enregistré par les Niçois (83.5 bpm) Rappelons que le rythme cardiaque normal pour un adulte se situe entre 50 et 85 battements par minute.