IKEA et Sonos vont lancer une enceinte connectée en août 2019

© Exemple d'une enceinte Bluetooth Eneby vendue aujourd'hui par IKEA

IKEA prépare une enceinte intelligente et très discrète



Source : The Verge

Le marché desfait rage depuis quelques mois et IKEA veut sa part du gâteau. La marque leader de l'ameublement dans le monde va s'associer avec Sonos afin de proposer son propre appareil appelédès le mois d'août 2019. Ce produit s'intégrera dans l'ensemble d'appareils connectés d'IKEA, la gamme, qui regroupe actuellement des ampoules ou encore des prises électriques intelligentes et bientôt des stores Cette enceinte pourrait être équipée d'Amazon Alexa et de Google Assistant, selon ses préférences en matière d'vocal. On ne connait pas encore le design définitif de l'objet. Mais IKEA souhaite une forme minimaliste propre au design scandinave, les premières images de l'enceinte font fortement pensées aux enceintes du danois Vifa. Il devrait également être proposé à un prix bien plus abordable que ceux pratiqués par Sonos, fidèle à la politique de tarifaire du géant suédois.