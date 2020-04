Des cellules solaires flexibles pour alimenter les futures montres connectées ?

Lire aussi :

Une technologie tout en finesse et légèreté

Le futur des wearables ?

En Australie, des chercheurs ont mis au point une nouvelle cellule solaire ultra-fine, et visent à en faire la nouvelle source d'énergie pour les montres connectées et autres wearables.Une équipe internationale de chercheurs de l'université de Monash (en Australie) a développé une nouvelle technologie à fort potentiel. Il s'agit d'une batterie solaire flexible et ultra-fine. Avec une taille avoisinant celle d'une pièce de 5 centimes, la cellule est dix fois plus mince qu'un cheveu (0,3 micromètre). Résultat : elle est si légère qu'un pétale de fleur peut supporter son poids.Cette nouvelle cellule se dote en outre d'un autre avantage : son rendement de conversion énergétique, autrement dit la quantité d'énergie solaire qui peut être convertie en électricité.», explique le docteur Wenchao Huang, membre de l'équipe de recherche. «».À terme, l'idée serait de commercialiser ces cellules solaires pour le marché des wearables. Montres connectées, smartphones , biosenseurs et autres appareils IoT : ces cellules solaires flexibles pourraient bien remplacer nos batteries et piles actuelles.», se réjouit le docteur Huang. «».Un autre atout non-négligeable de la technologie développée est le fait qu'elle pourrait bien être plus durable que nos batteries lithium-ion actuelles. D'après les tests effectués par l'équipe de l'université de Monash, la cellule solaire perdrait moins de 5 % de sa capacité énergétique après 4 700 heures d'utilisation. Les chercheurs affirment qu'elle pourrait vivre pendant deux ans et demi (20 000 heures) avec une dégradation minimale, pour une durée de vie allant jusqu'à 11 ans.Enfin, l'équipe de recherche affirme que la technologie d'impression en continu rendrait ces cellules facilement reproductibles. Un atout pour développer une chaîne de production à grande échelle, et s'implanter dans un avenir proche sur le marché ? C'est la prochaine étape sur laquelle les chercheurs planchent désormais.