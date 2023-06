Gmail : voilà comment savoir qui vend vos données (et pourquoi vous recevez du spam)

Même si la plupart des solutions proposées par les services de mail se vantent de mettre en place des process de protection des données utilisateurs (Google le premier), celles-ci sont des ressources précieuses aux yeux de beaucoup d'acteurs. Entreprises privées, courtiers divers et variés, nous sommes toutes et tous concernés par la vente massive de ces données. Si vous êtes inondés de mails indésirables après votre inscription sur un nouveau site, il y a de fortes chances pour que vos données personnelles aient été vendues. Pas de panique cependant, il existe une technique efficace et simple à mettre en place pour s'en protéger.