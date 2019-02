Corsair : des kits de 192 Go de DDR4 listés pour un montant de 3000 dollars

Quatre lots de 12 barrettes dont les prix s'étirent de 1585 à 3000 dollars

Bien que lancés sur le papier, ces 4 kits de mémoire vive ne sont pas encore disponibles à l'achat dans les faits, note AnandTech . Pour l'heure, Corsair se contente effectivement de garnir la page propre à ses coûteuses barrettes de la mention "". Aucune précision concernant une quelconque date de disponibilité n'est donc donnée pour le moment. Compte tenu de leur positionnement sur le marché, un approvisionnement au compte-goutte est par ailleurs à prévoir.Les quatre kits lancés par le groupe californien sont respectivement listés en DDR4-2666 CL16 (au tarif de 1585 dollars), DDR4-3200 CL16 (à 1720 dollars), DDR4-3600 CL18 (à 2320 dollars) et enfin en DDR4-2400 CL19 (à 3000 dollars). Leurs voltages s'étirent quant à eux de 1,20 à 1,35V pour le kit le plus véloce.Comme évoqué plus haut, ces différents kits ne sont pas pensés pour les particuliers, mais pour les stations de travail équipées d'un Xeon W-3175X ou d'un processeur également compatible avec le socket LGA3647 et capable de prendre en compte les opérations UDIMM. Notons qu'aujourd'hui, la seule carte-mère capable d'embarquer un Xeon W-3175X est l'imposante ASUS ROG Dominus Extreme (aperçue à New York par Cowcotland ), équipée d'une mini dalle OLED et alimentée par deux ports ATX 24 broches et un connecteur 6 pins...