La mémoire DDR5 sera disponible d'ici 2020 et la DDR6 déja en développement selon SK Hynix

De la vitesse pour les PC... mais aussi pour les voitures autonomes

C'est ce qu'avance aujourd'hui Kim Dong-Kyun, chercheur pour le compte du fabricant coréen de semi-conducteurs SK Hynix. L'intéressé ajoute par ailleurs que "" sont déjà en discussion au sein du groupe. La DDR5-5200 permettrait notamment une bande passante deux fois plus importante que sur de la DDR4-2666, tandis que l'objectif affiché pour la DDR6 serait de doubler à nouveau ces débits.En 2018, SK Hynix avait mis au point un prototype fonctionnel de mémoire DDR5 DRAM de 16 Go capable d'atteindre une vitesse de transfert de 5200 MT/s à 1,1 Volts, note TechPowerUp . En utilisant un module du même type pourvu d'un bus de 64 bits, il serait en théorie possible de tutoyer les 41,6 GB/s de bande passante.Une vitesse de transfert pertinente tant pour le futur à moyen terme de l'informatique, que pour accompagner les progrès des véhicules autonomes, dont l'électronique embarqué requiert des débits toujours plus importants.