Un overclocking de mémoire DDR4 atteint 5.6 GHz !

5,6 GHz sur une barrette de DDR4 Kingston HyperX, au moyen d'une carte mère MSI ITX

Pour parvenir à ce nouveau record, Toppc est parti d'une barrette DIMM Kingston HyperX Predator DDR4 initialement cadencée à une fréquence maximale de 4 133 MHz.Montée sur une carte mère MSI (MPG Z390I Gaming Edge AC) au format ITX et refroidie à l'azote liquide, cette dernière a donc surpassé de plus de 1 GHz sa fréquence maximale d'usine... mais avec un coup de pouce d'Intel et Kingston. Neowin pointe en effet que les résultats obtenus sont à mettre sur le compte de composants spéciaux. Le Core i9-9900K utilisé pour l'opération était ainsi un échantillon technique fourni par Intel qui n'utilisait que deux cores (sur huit) cadencés à seulement 815 MHz (!), tandis que la barrette mémoire employée n'était autre qu'un modèle que Kingston a admis ne pas avoir encore lancé. Ses timings mémoire avaient par ailleurs été préalablement relachés pour atteindre les seuils respectifs de 31-31-31-63-3 (tCAS-tRC-tRP-tRAS-tCR) apprend-on du compte rendu publié par MSI A noter que le précédent record avait également été établi à l'aide d'une carte mère MSI, qui renforce ce faisant ses positions dans le domaine de l'overclocking.