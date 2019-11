Le constructeur chinois Kandao lance une impressionante caméra 8K 360°, la QooCam

© KanDao

La caméra des vlogs ?

Des vidéos 8K dans la poche

L'appareil se présente comme un solide concurrent aux caméras d' Insta 360 et de GoPro lancées plus tôt cette année.La QooCam 8K est la seconde mini-caméra 360 de KanDao, la précédente version s'étant cantonnée à une résolution 4K. Le nouveau modèle reçoit deux capteurs CMOS 1/1.7in de 20 mégapixels capable d'enregistrer des vidéos 360° en 8K en 30 images par seconde, et en 4K jusqu'à 120 images par seconde. D'après le constructeur, ces capteurs rétroéclairés seraient 58% plus grands que ceux que l'on trouve sur la plupart des caméras 360°.L'enregistrement de vidéos "à plat" se fait à l'aide d'un mode baptisé. La QooCam 8K reçoit une entrée micro 3,5 mm dédié aux vlogs. Le concepteur doit prochainement proposer un kit d'enregistrement audio conçu pour ce type de vidéo. La caméra reçoit aussi une stabilisation nommée. Celle-ci viendra directement concurrencer la stabilisationprésente sur les Insta360.Des photos 360° peuvent être enregistrées dans une résolution de 7 680 x 3 840 pixels. La QooCam intègre également un mode RAW+ permettant l'enregistrement rapide d'images au format RAW.L'accès aux différentes commandes se fait via un écran OLED tactile de 2,4 pouces. La QooCam 8K reçoit une mémoire interne de 64 Gb extensible via une carte micro-SD. Cette mémoire interne relativement généreuse sera utile pour l'enregistrement en 8K, qui génère des fichiers très volumineux.L'appareil est alimenté par une batterie de 3 600 mAh rechargeable via un port USB 2.0, mais aucune estimation de l'autonomie n'a été divulguée par KanDao.Aucune précision non plus concernant les dimensions précises de l'objet, qui reste une mini-caméra. Le constructeur la désigne simplement comme « suffisamment petite pour tenir dans votre poche ».Selon, le prix des précommandes de la QooCam s'établirait à 589 dollars (environ 535 euros). Sur le site de la marque , ce prix est de 599 euros. Il concerne l'achat d'un pack incluant notamment la caméra, une perche à selfie et une coque de protection. En comparaison, la GoPro MAX et sa résolution 5,6K affichent un prix à 549 euros. Chez Insta360, l'équivalent serait la One X et sa résolution 5,7K. Son prix est de 460 euros (476 euros en incluant l'achat de la perche).