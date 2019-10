GoPro annonce sa gamme 2019 dont la MAX, une 360° qui vend du rêve

© GoPro

GoPro Hero 8 Black : une action-cam survitaminée et plus légère

La GoPro Max réanime la vidéo à 360°

Source : GoPro

Une conférence articulée autour de deux nouveaux modèles ambitieux : la GoPro Hero 8 Black, et la GoPro Max, qui exhume le vieux rêve de la vidéo à 360°.Prenez l'excellente GoPro Hero 7 Black , et rendez-là encore meilleure. Voilà le postulat de base de cette Hero 8 Black, qui donne clairement dans le superlatif.Capable de filmer jusqu'en 4K à 120 images par seconde, la nouvelle action-cam de GoPro fait surtout peau neuve. Un nouveau design, que le constructeur revendique 14 % plus léger. Il serait également plus simple de remplacer batterie et carte SD sur le terrain.Robuste (on dit la GoPro Hero 8 Black deux fois plus résistante aux chocs), la caméra passe aussi à l'HyperSmooth 2.0 pour une stabilisation optique que l'on imagine exemplaire. Côté son, le constructeur admet avoir amélioré la suppression du vent et du souffle.La GoPro Hero 8 Black sera disponible le 25 octobre prochain pour 429 €. Comme d'habitude, une ribambelle d'accessoires l'accompagne pour la rendre encore plus polyvalente.Produit de niche par excellence, la caméra à 360° est surtout utilisée dans la réalisation de vidéos en réalité virtuelle. Mais pour la GoPro Max, le constructeur fait feu de tout bois, et la destine aux créateurs à la recherche de l'expérience vidéo ultime.Directement héritée de la GoPro Fusion, la GoPro Max se dote d'un double objectif (un à l'avant, un à l'arrière) ultra grand-angle pour ne rien rater de ce qu'il se passe.Là où la Max se distingue des caméras à 360° concurrentes, c'est qu'elle peut être utilisée exactement comme une GoPro classique — en privilégiant le module avant ou arrière, permettant de filmer en 4K à 120 ips.La GoPro Max se dote aussi du meilleur système de stabilisation optique jamais intégré à une action-cam avec le Max HyperSmooth. Le constructeur promet également un son stéréo d'une qualité inégalable.La GoPro Max est également en précommande et s'affichera pour 549 €.