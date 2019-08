Insta360 sort la GO, une caméra de 20 grammes, stabilisée mais pas 360°

Une mini steadycam chez Insta360

Prix et disponibilité

Unequi dispose d'un système de stabilisation maison, et qui se veut assez différente de ce que propose la marque habituellement.Ainsi, la petite caméradispose d', permettant notamment de capturer des. Evidemment, cette toute petitesera davantage employée pour de la vidéo, et celle-ci offre de nombreuses options.On peut notamment opter pour. Le mode «» permet pour sa part de capturer des clips courts, en 1600 x 900 pixels, à une cadence deOn y retrouve aussi, qui filme un total de, en Full HD 1080p et 30 fps. Un mode «» est également de la partie, avec la possibilité d'enregistrer jusqu'à, pour un rendu final deLe côté miniature de. La caméra embarque une, avec la possibilité d'enregistrer environ 200 clips (de 20 secondes chacun) sur une seule et même charge.La caméradispose d'un petit étui de recharge, et peut être, mais aussi à un ordinateur. Un système d'IA se charge de sélectionner les meilleures captures du jour, et de mettre au point un clip automatique. Evidemment, de nombreuses options d'édition sont également de la fête.La nouvelle caméra de pocheest d'ores et déjà disponible sur le site web officiel de la marque . Pour en faire l'acquisition, il faudra débourser, et le tout sera livré avec de nombreux accessoires, à savoir un petit collier magnétique, un clip, un socle pivotant et, enfin, une base adhésive.