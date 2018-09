Les nouvelles GoPro Hero7 fuitent... la version black bat des records

La GoPro Hero7 : le nec plus ultra des action cams

Hero7 Silver et Hero7 White : les outsiders séduisants

Il semble de plus en plus complexe pour les constructeurs de garder le secret sur leurs machines à venir. Après Google dont la conférence du 9 octobre prochain n'a plus aucun secret, c'est aujourd'hui àde voir ses nouvelles action-cam décortiquées sur le net.La nouvelle gamme d'action cams GoPro Hero 7 se déclinera en trois versions distinctes : la, laet laLa première fait figure de vitrine technologique pour la marque, et offrira des performances à la hauteur de son étiquette tarifaire, que l'on imagine prohibitive. La Hero7 Black, et dispose d'un capteur de 12 mégapixels pouvant filmer en 4K à 60 images par seconde.L'appareil est également équipé de la technologie de stabilisationconçue par la marque, et promise comme la meilleure du marché.La caméra haut de gamme de GoPro peut shooter en 4K avec un bitrate de 78 Mb/s, et dispose d'un mode « super-ralenti » qui filme en 1080p à 240 images par seconde. Enfin, la capture de photos en RAW est bien entendu de la partie, comme la présence d'un adaptateur permettant le branchement d'un micro externe pour améliorer la qualité du son.On l'a vu, la Hero7 Black envoie du bois niveau caractéristiques. La Hero7 Silver ne démérite pas, avec une fiche technique plus contenue, mais dont la mesure se ressentira forcément au niveau du prix.Celle-ci embarque un capteur de 10 mégapixels capable de filmer en 4K à 30 images par seconde, en 1440p60 ou en 1080p60. La Hero7 Silver; elle se contente de la technologie traditionnelle de la marque. Niveau bitrate, GoPro annonce du 30 Mb/s en 4K.La Hero7 White, enfin, correspond à l'entrée de gamme de la marque. Elle embarque un capteur de 10 MP capable de shooter en 1080p60 de manière stabilisée.Tous les détails sont désormais connus. Ne reste plus qu'à attendre une annonce officielle de la part de GoPro concernant le prix des appareils, et surtout leur date de sortie.