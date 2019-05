La G502 de Logitech ENFIN disponible en version sans-fil

Crédits : Logitech

Une souris sans-fil plus rapide qu'une filaire

La Logitech G502 Lightspeed est disponible dès aujourd'hui à 149,99 €. Crédits : Logitech

Source : Logitech

Pourvue du même châssis que ses illustres prédécesseurs, laest d'ores et déjà disponible, et se négocie au tarif de 149,99 €.Ce n'est pas nous qui le disons, maisau sein de son communiqué annonçant la disponibilité du mulot. À peine plus légère que la G502 Hero (114 g contre 121 g), la nouvelle itération sans-fil reprend les exactes mêmes caractéristiques que cette dernière.On y retrouve ainsi, un temps de réponse de 1 ms, 11 boutons programmables et tout ce qu'il faut pour paramétrer le RGB via vos logiciels favoris.Niveau autonomie, Logitech promet jusqu'à 48 h de jeu avec le RGB et 60 h sans les loupiotes. Le câble de recharge USB fourni permet de récupérer 2 heures et demie de jeu en cinq minutes de charge. De plus, la G502 Lightspeed est: le tapis permet de recharger vos souris sans-fil pendant l'utilisation.