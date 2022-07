Test Klipsch ProMedia Heritage 2.1 : un kit musclé pour PC mais pas que...

Nous basculons sur quelques extraits de films et de documentaires sur Netflix. Nous retrouvons cette dynamique qui cadre parfaitement avec les films d’action. Ce kit pour PC est l’un des rares à nous transporter au milieu de l’action en faisant disparaître la barrière entre le son et l’image. Les déplacements horizontaux sont cohérents et la scène conserve toujours une grande largeur, sans aucune centralisation réductrice. Nous avons une grande bulle sonore qui nous fait face. Quant au grave, il est plus impressionnant qu’avec de nombreuses barres home cinema grâce à sa proximité et à la qualité du caisson dans cet exercice.