Test Gigabyte AORUS FV43U : enfin un moniteur gamer de salon 4K et HDR accessible !?

Notre test nous a permis de constater les bonnes, voire excellentes, capacités de ce moniteur pour un usage « casual » installé depuis son fauteuil ou son canapé. L’AORUS FV43U ne manque pas de qualités, à commencer par l’excellent contraste et la colorimétrie de sa dalle QLED. Il se démarque surtout grâce aux possibilités qu’il offre en HDR. Il fait mieux que certains téléviseurs sur ce point, et se rapproche de l’Asus ROG Strix XG43UQ, son concurrent direct, avec comme argument supplémentaire un tarif bien plus avantageux.



On sait en revanche ce que ce FV43U n’est pas ! Il n’est pas un moniteur de bureau en raison de sa taille trop imposante ni l’écran le plus performant du marché pour les compétiteurs les plus chevronnés. Nous avons plutôt affaire à un produit hybride à destination des joueurs consoles et PC qui va surtout se frotter à la concurrence des téléviseurs, lesquels arrivent avec masses d’atouts supplémentaires comme le support des contenus 24p, les traitements vidéo, ou encore la compatibilité avec l’HDR10+ et/ou le Dolby Vision.



L’achat d’un tel moniteur est donc avant tout un choix déterminé par des besoins spécifiques. Ceux qui n’ont cure des fonctionnalités d’un téléviseur préfèreront sans doute investir dans un AORUS FV43U pour profiter d’une expérience de jeu en 4K sans (trop) de concessions.