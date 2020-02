Acer aussi se met à l'écran portable avec un 15,6" en USB-C

Lire aussi :

Un écran « portable et polyvalent » chez Acer

Avec son nouvel écran PM1, Acer promet un moniteur ultra-fin et ultra-léger, et forcément... ultra-portable. Un moniteur de 15,6", qui affiche un poids de 0,97 kg pour une épaisseur de 2 cm, et qui se veut le compagnon idéal de vos déplacements.Pas de surenchère technique ici, avec une dalle IPS (6-bit) en qualité Full HD, affichant un temps de réponse de 15 ms, sans oublier une luminosité de 250 nits et un taux de contraste de 800:1. Ce moniteur peut tout à fait être utilisé comme écran secondaire pour une présentation par exemple.Côté connectiques, l'écran Acer PM1 se pare en revanche d'une prise USB Type-C, ainsi que d'un port HDMI. Le prix officiel affiché sur le site du constructeur est de 189,90 €, mais certaines boutiques (américaines) le proposent déjà à 129 dollars.