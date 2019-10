Philips dévoile un moniteur 4K doté d'USB-C et de RJ-45

Conçu pour la productivité

Un dock USB-C et un port RJ-45

Source : Philips

Il fallait auparavant investir une somme rondelette pour profiter d'un écran comme ce Brilliance 272P7VUBNB, qui vient d'être dévoilé par Phillips. Désormais, les dalles IPS 4K se négocient à des tarifs raisonnables et certains vont même jusqu'à jouer la carte de la polyvalence et de la productivité.C'est évidemment le cas de ce nouvel écran signé Philips qui arrive sur le marché avec bien d'autres arguments que son seul tarif contenu. Doté d'une dalle IPS de 27" avec une résolution UHD (3 840 × 2 160), un taux de contraste statique de 1000:1 et une luminosité de 350 nits, cette référence toute fraîche dévoilée par le constructeur néerlandais fleure bon le haut de gamme.D'abord destiné aux professionnels, ce moniteur fait néanmoins l'impasse sur le support de l'HDR, ainsi que sur les technologies de fréquences de rafraîchissement variable, chères aux joueurs ! Soulignons par ailleurs qu'il affiche un temps de réponse supérieure à la plupart des écrans gaming avec 5 ms GTG. La fidélité des couleurs devrait quant à elle être au rendez-vous puisque Philips affirme que son écran est capable de reproduire 122 % de la gamme sRGB.Hormis sa dalle qui semble très pertinente, cet écran intègre une station d'accueil USB-C capable de recharger votre(avec une puissance de 65 W) et d'en augmenter les possibilités de connexion, revêtant aussi l'intérêt de venir désencombrer votre bureau d'une station d'accueil externe. Afin d'apporter une meilleure efficacité que le Wi-Fi, ce dock est aussi muni d'un port RJ-45, il suffira alors de connecter votre ordinateur portable via un seul et unique câble pour profiter de la recharge, d'internet ou encore d'une vitesse de transfert démultipliée !On y retrouve également des connecteurs plus classiques (HDMI 2.0, DisplayPort 1.2, sortie casque 3,5 mm), néanmoins cet écran n'est pas équipé en haut-parleurs. Enfin, d'autressont de la partie, on peut notamment citer le traitement antireflet 3H, les technologies Philips LowBlue et PowerSensor pour réduire la lumière bleue et économiser de l'énergie lorsque l'utilisateur s'éloigne de l'écran, mais aussi quelques aspects ergonomiques grâce à la SmartErgoBase qui autorise, réglages de l'inclinaison et de la hauteur, ainsi que passage de l'écran du mode paysage à portrait.Pour le moment disponible aux États-Unis, le Brilliance 272P7VUBNB a déjà été aperçu avec un prix réduit à 319 $ sur Amazon . À l'heure actuelle, nous ne connaissons pas encore sa date de lancement en Europe.