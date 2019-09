HP dévoile S430C, un gigantesque moniteur incurvé capable d'afficher deux écrans

Un immense écran incurvé 4K pour augmenter l'espace de travail



HP propose le déplacement de fichiers entre deux machines via son moniteur

Lire aussi :

Asus annonce le ROG Swift PG65UQ, son premier écran gamer de 65 pouces



Source : Engadget

Le moniteur S430c fera forcément sensation dans les open-spaces. HP présente aujourd'hui un écran de 43,4 pouces incurvé qui impressionne par sa taille. Avec sa résolution 4K (3 840 x 1 200 pixels), il offre une énorme surface d'affichage qui permet de travailler sur plusieurs logiciels à la fois sans sacrifier le confort de lecture.Mais le constructeur américain n'est pas le seul à proposer des moniteurs de si grande taille et a ajouté une fonctionnalité très bien venue : la possibilité d'y raccorder deux ordinateurs en même temps.Les deux machines seront branchées en USB-C et seront affichées côte à côte sur l'écran, de la même manière que deux moniteurs 24 pouces.HP propose également une toute nouvelle technologie appelée HP Device Bridge qui vous permet de déplacer un ou plusieurs fichiers d'un ordinateur à l'autre en les glissant-déposant depuis l'interface du système d'exploitation. Pour l'heure, Windows, Linux et Android sont compatibles avec le dispositif.Pour le reste de la fiche technique, le S430c propose un taux de rafraîchissement de 60 Hz et affiche 99 % du spectre sRGB pour un respect des couleurs très prononcé. L'écran ne supporte toutefois pas les normes HDR, mais bénéficie d'une luminosité allant jusqu'à 350 nits.En plus des deux ports USB-C, quatre ports USB-A sont également intégrés au moniteur ainsi qu'une prise HDMI, DisplayPort et une prise audio. Enfin, une caméra infrarouge permet l'identification biométrique par Windows Hello.Le modèle sera commercialisé à partir du 4 novembre aux États-Unis pour un prix de 999 $.