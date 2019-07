LG lance une nouvelle version de son écran UltraFine 5K, compatible avec l’iPad Pro

© LG

LG UltraFine 5K : Thunderbolt 3 et USB-PD de 94 Watts

Source : LG

Ce nouveau modèle évolue timidement, mais se dote désormais d'une connectique USB-C compatible Thunderbolt 3 pour une connexion facilitée aux Mac, mais aussi aux iPad Pro de 2018 Son design un peu rude reste inchangé mais, sous le capot, la donne progresse légèrement. En plus de l'arrivée de Thunderbolt 3 et de l'USB-C, le moniteur professionnel adoubé parest également doté de la technologie Power Delivery à 94 Watts, et permet donc de recharger ses appareils via USB-C.On peut désormais brancher son iPad Pro (2018) au moniteurmais, comme le remarque The Verge, impossible pour l'heure de savoir quelles résolutions seront supportées par le duo.. Le constructeur lance conjointement une version 4K de 23,7 pouces, affichée à 749 €.