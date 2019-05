En toute discrétion, les Apple Store vendent désormais des moniteurs LG UltraFine 23,7"

Crédit : TidBITS

Une nouvelle dalle Retina, mais tout juste

C'est du moins ce qu'a découvert le site TidBITS , spécialisé dans l'actualité. Dans un article relayé par 9to5Mac , on apprend qu'une dallede 23,7 pouces est désormais disponible à l'achat dans certains Apple Store, sans pour autant être listée sur la boutique en ligne d'Apple. Ce nouveau moniteur est proposé à 699 dollars et arbore une définition 4K.Initialement décrit comme étant pourvu d'une définition de 3360 x 1890 pixels par TidBITS (qui a pu tester le moniteur après achat), ce nouvel écran LG UltraFine de 23,7 pouces profiterait en réalité d'une définition 4K (3840 x 2160 pixels), explique 9to5Mac, qui a pu mettre la main sur les spécifications du produit. On retrouverait donc sur le moniteur une densité de pixelspour être classé parmi les dalles Retina.Pour le reste, cette nouvelle référence reprend l'apparence du modèle 4K Ultrafine déjà existant, à ceci prèsà son dos (pour un total de deux). On conserve en outre les trois entrées USB-C standard, ainsi que la compatibilité avec l'iPad Pro 2018.Rappelons enfin qu'Apple doit toujours commercialiser un écran 31,6 pouces/6K flambant neuf , destiné avant tout au futur Mac Pro.