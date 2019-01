Après Dell, au tour d'Asus de sortir un écran 49 pouces ultra-large

Un écran ultra-large impressionnant

Le UltraSharp 49 de Dell a du souci à se faire avec la concurrence qui arrive. Asus vient de dégainer son, un écran ultra-large incurvé qui fait lui aussi 49?. S'il offre une définition de 3840 x 1080 moins élevée que son concurrent américain, l'écran taïwanais vaut néanmoins le coup d'œil.Il offre ainsi un rafraichissement très élevé de 144 Hz qu'apprécieront les joueurs, en plus du support pour le HDR et la technologie Adaptative Sync. Le constructeur annonce aussi une couverture de 125% de l'espace colorimétrique sRGB. Leutilise en sus la technologie Asus Shadow Boost qui permet de mieux voir les joueurs dans les zones noires.Le prix et la date de sortie n'ont pas encore été dévoilés. Mais nul doute que ce monstre ne sera pas à la portée de toutes les bourses !