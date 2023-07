Un PC portable avec 3 écrans, ça vous tente ?

Si les deux modèles partagent tous les caractéristiques citées ci-dessus, une chose les distingue : la compatibilité avec différents systèmes. Le X90 ne fonctionne ainsi que sur Windows en plug and play, tandis que le X90A se veut plus polyvalent, comptant, en plus du système d'exploitation de Microsoft, macOS et Android. L'installation d'un pilote sur ces derniers est cependant nécessaire.

Ces deux nouveaux produits de KYY sont d'ores et déjà disponibles, tout du moins sur la version américaine d'Amazon. Le X90 est affiché à 419,99 dollars, tandis que le X90A fait monter la note à 479,99 dollars. Leur arrivée en Europe n'a pour l'instant pas été annoncée, et gageons que ce prix en dollars n'incluant pas la TVA sera revu à la hausse chez nous.

Autre inconnue qui peut être de taille : l'influence de ces écrans supplémentaires sur l'autonomie de la batterie hors charge. Compte tenu de la fiche technique proposée, les X90 et X90A sont probablement relativement gourmands. Le gain en productivité en vaut-il donc la chandelle ?