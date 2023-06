Des écrans flexibles, économes en énergie et peu chers : la révolution est en marche

Les transistors à grille de source sont un type spécial de transistor qui combine un transistor à couche mince et un contact métal-semi-conducteur. Ce sont des technologies qui peuvent être utilisées dans des domaines comme l'électronique de grande surface, la médecine, l'ingénierie et l'informatique, car elles offrent beaucoup plus d'avantages que les transistors traditionnels en ce qui concerne la consommation d'énergie et la stabilité.

Salman Alfarisyi, chargé de mener les simulations dans le cadre de cette recherche à l'université de Surrey, affirme d'ailleurs que les SGT pourraient être « le pilier d'une nouvelle technologie d'électronique flexible écoénergétique qui aide à répondre à nos besoins énergétiques sans nuire à la santé de notre planète ».

Cette nouvelle conception permet alors de réduire les lacunes des SGT et y ajoute de la stabilité thermique tout en conservant tous leurs principaux avantages, toujours selon les chercheurs.

Pour rappel, l'université de Surrey est un centre d'excellence de calibre mondial, concentré sur des recherches multidisciplinaires qui relient la société et la technologie. Le but est de créer des outils nécessaires pour lutter contre les changements climatiques et réduire les impacts de la pollution sur la santé, entre autres. Récemment, ce sont ses chercheurs qui ont dévoilé une technologie unique de capture du dioxyde de carbone pour le convertir en produits utiles comme de l'hydrogène.