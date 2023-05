Hybride E-Ink et LCD : ce nouvel écran Philips est à peine croyable (et on le veut) !

Le Philips 24B1D5600, puisque tel est son nom, est le nouveau moniteur fraîchement présenté par la société néerlandaise. Et si nous vous en parlons aujourd'hui, c'est parce que celui-ci a la particularité d'embarquer non pas un, mais deux écrans, qui se veulent qui plus est totalement différents l'un de l'autre. Le premier est un écran LCD de 24 pouces, qui propose une résolution Quad HD et un taux de rafraîchissement de 75 Hz. Le second, quant à lui, n'est autre qu'un écran E-Ink de 13 pouces avec une résolution de 1 200x1 600.