Ce nouvel écran gamer de LG est à peine croyable : dimensions, ratio, rafraîchissement... et prix !

La gamme UltraGear de LG accueille aujourd'hui un tout nouveau membre au sein de sa petite famille, et pas des moindres, puisqu'il s'agit d'un moniteur incurvé de 49 pouces. Portant la référence « 49GR85DC-B », ce dernier affiche une résolution de 5 120 x 1 440 px et offre un taux de rafraîchissement de 240 Hz. Il bénéficie d'ailleurs de la technologie AMD FreeSync Premium Pro, qui promet aux joueurs et aux joueuses une expérience sans déchirures ainsi que des temps de latence considérablement réduits.