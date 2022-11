ASRock dévoile un écran à plaquer sur votre PC de bureau, (fausse) bonne idée ?

La firme a dévoilé cette semaine un écran de 13,3 pouces surnommé « side panel kit » destiné à être plaqué sur le flanc de votre tour pour offrir une surface d'affichage en plus, sans encombrer votre bureau avec un pied d'écran supplémentaire ou un quelconque accessoire déporté.

Comme le précise TechPowerUp, cette dalle est vraiment pensée pour être utilisée en guise d'écran secondaire et non pas comme un simple outil de diagnostic pour votre PC de bureau. Elle se raccorde pour le reste directement sur les cartes mères ASRock compatibles, par le biais de la connectique eDP 40 broches évoquée plus haut. ASRock fournit à cet effet un câble spécifique, des clips et des bandes adhésives pour faciliter le cable management.