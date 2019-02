ThunderMag : un MagSafe... mais pour USB-C

© Innerexile

Un adaptateur compatible Thunderbolt 3

Plusieurs utilisateurs regrettent sans doute le temps du. Il s'agissait d'un connecteur magnétique, développé par Apple, qui présentait l'avantage de se débrancher en cas de tension soudaine (par exemple en trébuchant dessus). Mais avec l'arrivée d'USB-C, la firme avait finalement laissé MagSafe de côté.Les nostalgiques de cette technologie peuvent à présent se réjouir. Car l'entrepriseentend remettre le magnétique au goût du jour, avec son adaptateur. Celui-ci est compatible USB-C et Thunderbolt 3, ce qui signifie un débit allant jusqu'à 40 Gb/s et une puissance de 100 W.Le site Engadget , qui a relayé l'information, a également pu tester le produit. D'abord dubitatif, l'auteur de l'article a finalement déclaré que l'adaptateur était plutôt convaincant.Pour l'heure, il ne s'agit toutefois que d'un projet sur Kickstarter , où l'accessoire est proposé à 49 dollars (environ 43 euros). Mais la campagne de crowdfunding semble bien partie, puisqu'au moment d'écrire ses lignes, le projet a réuni plus de 93 000 €. Pour un objectif de... 8 840 €.