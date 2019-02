Silverstone : un PCIe souple pour faire de la gym avec votre carte graphique

Il n'aura jamais été aussi facile de déporter un GPU

Décidemment Silverstone met la main à la pâte ces derniers temps ! Après le lancement d'un nouveau ventilateur ultrafinpuis d'un boitier externe pour disque SSD M.2le fabricant taïwanais innove une fois de plus avec ce cordon PCIe X16 d'une grande souplesse !Pour déporter une carte graphique de son emplacement traditionnel, il existe déjà les Riser. Il s'agit simplement de rallonges PCI-express qui permettent de positionner verticalement un GPU. Le câble RC04-400 de Silverstone est quelque peu différent ! Bien plus souple avec sa nappe divisée en cinq parties, il mesure 45.6 cm et permettra d'ériger des installations bien plus complexes qu'avec un simple Riser. Il sera ainsi idéal pour positionner son GPU à la verticale, mais surtout pour des installations sur mesure, à plat ou dans un bureau par exemple. Enfin, sa longueur et sa souplesse permettront d'éloigner le GPU de toute autre source de chaleur, comme c'est le cas du processeur.Leest compatible avec les GPU jusqu'à PCIe x16 Gen 3.0 et bénéficie d'un blindage EMI. Silverstone indique sur son site qu'il peut être plié jusqu'à un maximum de 5 sections.Le câble souple PCIe x16 devrait être proposé prochainement au prix de 57,50 €.