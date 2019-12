Cougar Conquer 2 : une tour hors format au design recherché

Une imposante matriochka

Source : Techpowerup

Que l'on aime ou pas le design futuriste de ce Conquer 2, ce nouveau boitier gaming signé Cougar risque de faire de l'œil aux amateurs de modding et de matériel haut de gamme. Présentant des dimensions hors normes (631 x 368 x 744 mm pour 18 kg), le Conquer 2 embarque un châssis au format ATX qui s'insère dans un boitier externe fait d'aluminium et de verre trempé et doté de larges LED aRGB sur sa face avant.La modularité a ici été poussée à son comble puisque le boitier interne (en acier SECC) est entièrement amovible, nous pouvons donc penser que la structure externe sera plus facilement modifiable, d'autant que chaque surface peut être retirée individuellement.Cette tour au volume très généreux laissera suffisamment d'espace pour installer, dans son premier compartiment, des cartes graphiques de 400 mm de longueur, on y retrouve également 10 slots d'extension parmi lesquelles figurent deux emplacements verticaux. Le bloc d'alimentation prend place dans le second compartiment, qui profite d'une hauteur libre de 220 mm, mais aussi d'une cage HDD accueillant deux disques de 3,5 pouces. Au nombre de deux, les emplacements 2,5 pouces sont quant à eux situés à l'arrière de la carte mère.Du côté du refroidissement, le Cougar Conquer 2 dispose de trois emplacements pour ventilateurs de 120 mm en haut du boitier, trois autres à l'avant, mais pourra aussi accueillir un radiateur de watercooling (240 ou 360 mm).À l'heure actuelle, Cougar n'a pas communiqué sur le tarif de vente de ce nouveau boitier. En sachant que le Conquer premier du nom était vendu aux alentours de 280 €, le tarif du Conquer 2 devrait être encore un peu plus pimenté.