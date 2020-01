Arduino lance un nouveau module orienté objets connectés

© Arduino

Idées connectées

D'abord prévu pour les entreprises

Source : TechCrunch.

Si l'objet s'oriente vers l'industrie et les petites entreprises, il aurait déjà rencontré un certain succès auprès de bricoleurs plus modestes.Il comprend un microcontrôleur STM32H747 STMicroelectronics, avec un processeur double cœur Cortex-M7 et Cortex-M4 fonctionnant respectivement à 480 MHz et 240 MHz. Ce processeur pourrait ainsi continuer à fonctionner avec une température ambiante comprise entre -40°C et 85°C.D'après le P.D.-G. d'Arduino, Fabio Violante, «».Le site de STMicroelectronics reprend la citation de son responsable marketing, Laurent Hanus, qui déclare que le Portenta H7 souligne les «» du STM32H747, qui doit fournir de nouvelles fonctionnalités relatives au Cloud et donc permettre la création d'objets connectés. Son P.D.-G., Fabio Violante a ajouté que «».Selon Tom's Hardware, son prix démarrerait à 49,99 dollars (environ 45 euros), avec une version élite disponible pour 99,99 dollars (environ 90 euros). Sur le site d'Arduino , on trouve cependant le prix de 89,90 euros.Le module se destine d'abord à l'IoT industriel. Fabio Violante a déclaré : «». Toutefois, avec cette fourchette de prix et un faible encombrement, le dirigeant a déclaré qu'il avait également vu de nombreux particuliers s'y intéresser. L'entreprise a annoncé le module conjointement à sa plateforme de développement d'applications IoT. L'ensemble doit permettre à de petites entreprises de créer et de déployer des éléments personnalisés par leurs soins.Arduino prévoit d'élargir sa gamme Portenta. D'autres modules doivent être annoncés d'ici fin février, à l'occasion de la conférence Embedded World de Nuremberg, en Allemagne.