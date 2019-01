Intel : les cartes Wi-Fi AX Cyclone Peak pour portable sont prêtes

Cyclone Peak : la perspective de débits en nette hausse

Trois références de nouvelle génération s'intègrent à la famille "Cyclone Peak" d'Intel, indique le site spécialisé TechPowerUp : la Wireless-AX 22260, vendue directement par le géant de Santa Clara, et deux autres modèles, les Killer Wireless-AX 1650x (22260NGW) et Killer Wireless-AX 1650W (22260D2W), qui arriveront visiblement sur le marché sous licence RivetNetworks.Au travers de ce triptyque de cartes WLAN, l'utilisateur final peut tabler sur un débit binaire en hausse de 37% en WiFi, et ce grâce à la norme 802.11ax ainsi qu'à une meilleure utilisation du spectre. Sans grande surprise, ces trois nouveaux modèles sont par ailleurs compatibles Bluetooth 5.0.Comme précisé par TechPowerUp, Intel s'est récemment chargé d'ajouter des IDs pour ces nouvelles cartes WLAN au fichier IWLWIFI. Leur lancement effectif sur le marché est attendu sous peu.