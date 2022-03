Corsair lance PC Builder : votre PC 100 % personnalisé, livré monté

Les sites permettant de construire son PC de A à Z et de le recevoir entièrement monté avec des pièces provenant de nombreux fabricants existent depuis déjà longtemps. Et c'est au tour de Corsair de se lancer dans l'exercice, grâce à son large choix de pièces de toutes sortes et à l'aide de nombreux autres partenaires.

Pour l'heure, le Fabricant de PC à la Corsair ne propose que de créer un PC à partir de zéro. Mais le site devrait prochainement offrir l'option de construire un PC en s'inspirant d'un modèle existant ou de charger une configuration recommandée par la marque.

L'outil se veut aussi accessible que possible, même aux néophytes dans le monde fascinant du montage PC. Il peut en effet être assez facile de se perdre dans les termes techniques, de choisir des pièces incompatibles ou ayant une mauvaise synergie entre elles… ou tout simplement des pièces ne rentrant pas dans le boîtier qui vous fait de l'œil.

À ce titre, l'outil vous accompagnera à chaque étape du choix des composants pour vous proposer les meilleures combinaisons possibles. Pour ce faire, le site se basera sur une large base de données alimentée par la myriade de produits existant pour chaque composant.