True Wireless : Apple a roulé sur la concurrence en 2019 avec 54,4% des ventes

Plus de la moitié des parts de marché pour Apple

Des bénéfices qui suivent la tendance

Source : Android Authority

Une étude de Strategy Analytics vient confirmer ce que l'on savait déjà : Apple pèse lourd, très lourd dans le secteur incroyablement dynamique du True Wireless.Les chiffres sont plus que parlants, puisque Apple rafle 54,4 % des parts de marché, cela avec seulement deux modèles : Airpods (1 et 2) et Airpods Pro . Cela représenterait environ 58,7 millions d'Airpods écoulés en une année.En seconde place le constructeur Xiaomi crée la surprise, représentant 8,5 % des parts de marché et 9,1 millions d'unités vendues.À la troisième place du podium, nous retrouverons Samsung avec 6,9 % des ventes soit 7,4 millions d'unités.C'est donc clair, sur ce segment du True Wierless, il y a Apple et les autres. La différence entre les parties est absolument colossale et, surtout, ne concerne que le volume de vente, et non les revenus. En ce qui concerne ces derniers, Strategy Analytics estime que les revenus d'Apple sur le True Wireless représentent 71 % des revenus totaux du marché. Avec des tarifs plus élevés que la moyenne pour des produits True Wireless, le succès fulgurants des Airpods Pro à 280 euros a clairement dû peser dans la balance. On n'ose alors pas imaginer les bénéfices globaux d'Apple, un nombre qui doit encore renforcer la suprématie du constructeur.Cela est d'autant plus significatif que le marché du True Wireless a connu une hausse des ventes de 200 % entre 2018 et 2019. Mieux encore, les estimations sur le long terme estiment que le seul marché du True Wireless pourrait atteindre 1,2 milliard d'unités vendues au total (et 100 milliards de dollars de revenus) d'ici 2024, contre environ 170 millions à l'heure actuelle.