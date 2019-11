Razer dévoile son Kraken Ultimate, nouveau haut de gamme 7.1 THX

© Razer

Kezako la THX Spatial Audio?

Transducteurs de 50 mm et réduction de bruit active pour le micro

Du RVB (naturellement) et un tarif de 150 euros

Source : Engadget

Le nouveau casque du constructeur aux serpents arrive sur le marché à 149,99 euros.Sur un marché déjà très achalandé, l'Américain Razer lance cette semaine un nouveau casque, le Kraken Ultimate. Derrière ce nom tapageur dont les firmes orientées gaming ont le secret, un casque doté d'un atout intéressant sur le papier : la technologie de spatialisation THX Spatial Audio. Elle permet en clair de créer un environnement audio à 360 degrés pour une immersion toujours perfectionnée en jeu.Très fier de cet apport, Razer assure qu'il permet une plus grande précision que le surround 7.1, intégré à d'autres casques de la marque, comme le Kraken X USB, lancé lui aussi cette semaine.Parmi les autres caractéristiques du Kraken Ultimate, on notera la présence de transducteurs de 50 mm réglés spécialement par Razer pour permettre un son le plus naturel possible. Un point qui mériterait toutefois d'être vérifié en test. Le Kraken Ultimate se pare en outre d'un micro à réduction de bruit active, qui permettra d'améliorer la netteté des communications.Plus amusant peut-être, le nouveau casque de Razer est doté de coussinets isolants anti-chaleur. Non contents d'estomper le bruit ambiant, ces derniers profitent d'un gel qui permettra de réduire la chaleur lors de longue sessions de jeu.Casque gaming oblige, le Kraken arbore aussi son lot de LEDs RVB (naturellement ou malheureusement, c'est selon), configurables à l'aide de l'utilitaire Razer Chroma fourni par le constructeur.Disponible dès à présent aux États-Unis sur Amazon comme sur le site officiel de Razer, le Kraken Ultimate pèse 275 grammes et dispose d'un câble USB de 1,3 mètre. Il est proposé à partir de 129,99 dollars (149,99 euros en Europe).Notez bien que si ce modèle est un peu trop coûteux pour vous, Razer introduit également dans sa gamme le Kraken X USB. Nettement plus abordable, ce modèle surround 7.1 doté de transducteurs de 40 mm se monnaye pour sa part 69,99 euros.