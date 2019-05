Les nouveaux intras Bluetooth OnePlus Bullets arriveront le 21 mai à 99 euros

Lire aussi :

Sobrement baptisés, ces intras arriveront dans nos contrées à compter du 21 mai prochain et à un tarif de 99 euros. C'est une trentaine d'euros en plus que les OnePlus Bullets de première génération. Un tarif revu à la hausse... pour des améliorations pour le moins discrètes.Dans l'ensemble, le look des Bullets n'a pas été grandement modifié par OnePlus. On retrouve la silhouette générale des écouteurs lancés en 2018, toujours reliés l'un à l'autre par un cordon sur lequel est installé un mince module dévolu aux commandes, à la batterie et aux fonctionnalités sans-fil.Les nouveautés se situent surtout à l'intérieur des écouteurs. Ici, OnePlus s'est attaché à repenser légèrement certains composants internes pour améliorer le rendu des basses. Sur ce terrain, les nouveaux OnePlus Bullets devraient donc (du moins sur le papier) être plus efficaces que leurs prédécesseurs.Autre nouveauté, le passage à la norme Bluetooth 5.0 qui remplace le Bluetooth 4.1 de l'ancien modèle. Les Bullets 2019 prennent aussi en charge l'aptXHD (contre le support de l'aptX « tout court » jusqu'à présent).Enfin, et dans la même idée que le OnePlus 7 Pro qui est capable de récupérer 50% de sa charge en 30 minutes sur secteur, les OnePlus Bullets Wireless 2 pourront regagner 10 heures d'autonomie en lecture audio avec seulement 10 minutes de recharge. Leur autonomie complète, une fois chargés à 100%, devrait par ailleurs aller chercher dans les 14 heures. Des chiffres qu'il faudra vérifier en pratique.Compatibles avec une large variété d'appareils, les OnePlus Bullets Wireless 2 réservent toutefois l'appairage rapide aux seuls smartphones estampillés OnePlus.