OnePlus : suivez avec nous la conférence de lancement du OnePlus 7 à partir de 17h

Crédits : OnePlus

Après des semaines de fuites en tout genre et de spéculations plus ou moins hasardeuses, l'heure est enfin aux informations concrètes. D'ici quelques heures, nous connaîtrons enfin tous les détails des nouveaux flagships de OnePlus 6T







Deux smartphones pour mieux dominer le marché

Cette année marque un grand changement pour OnePlus. Habitué à ne sortir qu'un seul smartphone tous les six mois à un tarif compris entre 500 et 600 euros, le constructeur a décidé cette année de segmenter son offre autour de deux produits innovants.



Le premier, le OnePlus 7, se veut comme le successeur direct du . Il devrait à ce titre être vendu au tarif moyen habituel de 550€.Mais là où le constructeur est attendu au tournant, c'est bien sur le, dont de nombreuses fuites laissent entendre qu'il s'agira d'un produit particulièrement audacieux. Caméra avant "pop-up", écran incurvé sans bords et à la fréquence inédite de 90 Hz, triple appareil photo... Un smartphone de tous les superlatifs, qui nous fait cependant craindre sur un point :Autant de questions auxquelles la conférence de ce soir nous permettra de répondre. Alors soyez au rendez-vous !