Lenovo présente deux casques audio ThinkPad et Yoga

Deux casques à moins de 200 dollars pensés avant tout pour les professionnels

Spécialisé dans les laptops et les smartphones, notamment, le constructeur chinoisentre aujourd'hui dans le monde de l'audio avec ses Yoga ANC Headphone et ThinkPad ANC Headphone, deuxà réduction active bruit, respectivement attendus pour les mois de juillet et juin prochains en Europe.Les deux casques de Lenovo adoptent, mais se différencient par leurs coloris (noir et gris foncé pour le modèle ThinkPad, beige et gris clair pour le modèle Yoga). Tout deux profitent d'une comptabilité Windows, iOS et Android, d'une connectivité Bluetooth 5.0 et d'un port USB Type-C destiné à la recharge. À ce propos, le constructeur indique que les deux casques pourront être intégralement, mais ne donne aucune précision quant à leur autonomie.On apprend de The Verge , que Lenovo destine ces deux nouveaux produits, d'ailleurs des tarifs différents seront appliqués pour ces derniers. Si ces deux casques pourront servir pour de l'écoute musicale, le constructeur chinois les a surtout conçus pour les conférences téléphoniques. L'un comme l'autre sont par ailleurs optimisés pour Skype , tandis que leurs réglages audio ont été pris en charge par(avec lequel Lenovo a déjà des accords sur certains de ses produits).Capables de répondre à des commandes vocales basiques, les deux modèles arriveront sur le marché à des tarifs plus avantageux que le Surface Headphone de Microsoft. Le modèle Yoga sera ainsi proposé àau lancement contre seulementpour son compère ThinkPad. Une différence de prix que l'on a de prime abord du mal à comprendre au vu de l'apparente similarité des deux casques. Notons enfin que le Modèle ThinkPad fait l'impasse sur le TrackPoint rouge. Signe distinctif de la gamme depuis ses débuts chez IBM, on aurait aimé le retrouver sur ce casque sous la forme d'un bouton quelconque... en guise de clin d'œil.