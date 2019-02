Le Microsoft Surface Headphones coûtera 379 €

Un casque paré pour entrer dans la cour des grands

Reprenant la charte visuel et le design propre à la gamme Surface, ce casque haut de gamme avait été annoncé il y a quelques mois, à la faveur d'un événement new-yorkais ayant permis à Microsoft de lever le voile sur le Surface Laptop 2, le Surface Studio 2 et la Surface Pro 6 ( dont vous pouvez retrouver une prise en mains ici ).Avec un prix inférieur à 400 euros, Microsoft s'assure de placer son Surface Headphones pile en face des très populaires Bose QC 35 et Sony WH-1000XM3, qui s'annoncent déjà comme ses principaux rivaux.Le casque de la firme de Redmond n'a toutefois pas à rougir face aux ténors du genre. Le Surface Headphones profite notamment d'une connectique USB Type-C, de commandes tactiles, d'un total de 8 micros et d'une réduction de bruit active qu'il est possible de régler à la volée au moyen d'une molette positionnée autour de l'oreillette gauche.Pour le reste, Microsoft annonce une intégration de Cortana (son assistant personnel, pour l'instant indisponible sur iOS et Android en France) et une autonomie estimée à 15 heures d'écoute. La recharge complète, elle, ne devrait pas prendre plus de deux heures, assure la firme sur son site.Dernière inconnue : la date de lancement de ce Surface Headphones dans l'Hexagone.