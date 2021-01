EPOS évoque le pouvoir de l'audio et ses futurs produits lors d’un évènement en ligne

Les intervenants étaient au diapason sur un point précis, pour eux le son est aujourd’hui aussi important que les graphismes et la conception sonore est un point crucial dans le développement des jeux vidéo, ce qui était loin d’être le cas avant l’arrivée de la PlayStation et des consoles plus récentes. La démocratisation des équipements audio pour les jeux vidéo ou encore le home cinema est très intéressante de leur point de vue et le son continuera de prendre de l’ampleur dans les années à venir.



Avant que Maja Sand-Grimnitz ne vienne conclure, Andreas Jessen est venu présenter plus en détail l’univers d’EPOS et l’héritage que le fabricant va continuer d’honorer. Le directeur senior de la marque a également évoqué sa vision du son, à savoir que c’est grâce à lui qu’une production cinématographique ou vidéoludique nous plonge en immersion et fait appel à nos émotions. Il explique par exemple qu’il suffit de regarder un film d’horreur sans le son pour comprendre qu’il n’a absolument pas le même impact. Il sépare ainsi l’image, qu’il définit comme étant une information, au son, qui permet aux émotions de faire surface.