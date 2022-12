Enfin ! Google offre Matter aux objets connectés Google, Android et Nest

Dans le détail, les enceintes connectées Google Home Mini, Nest Mini, Nest Audio, Nest Hub (1re et 2e générations), Nest Hub Max ainsi que le nouveau Nest Wifi Pro et le Google Home premier du nom sont désormais compatibles avec Matter. De plus, les Nest Wifi Pro, Nest Hub Max et Nest Hub (2e génération) sont compatibles avec Thread, un autre protocole de communication qui améliore la connexion entre les différents objets présents dans la maison.

Du côté d'Android, Matter permet à Google d'élargir son dispositif Fast-Pair. Cette technologie est connue des possesseurs de smartphones et permet par exemple de connecter d'un seul tap une paire d'écouteurs. Le procédé sera le même pour ajouter un nouvel objet connecté à son domicile, sans avoir à passer par une longue et fastidieuse configuration.

Tout n'est pas parfait pour autant dans le meilleur des mondes. Des limitations sont toujours présentes, et si Google assure travailler avec Samsung pour offrir le contrôle des objets SmartThings depuis l'application Google Home, et inversement, cela n'arrivera pas avant 2023. Le moteur de recherche proposera aussi l'année prochaine un support complet pour iOS et, on l'espère, une interopérabilité avec les appareils HomeKit.