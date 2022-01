Netatmo dévoile son capteur de sécurité intelligent compatible MATTER

En plus du protocole MATTER, Netatmo a annoncé que son futur produit serait compatible avec le protocole Thread. Ce dernier, soutenu par Apple, permet aux appareils compatibles de créer un réseau maillé entre eux et ainsi de communiquer plus facilement avec le concentrateur, qui peut être aujourd'hui un HomePod mini ou une Apple TV 4K .

La marque donne quelques exemples d'interactions entre appareils MATTER et Thread, comme la mise en route automatique du chauffage si un mouvement est détecté ou l'allumage immédiat des ampoules.

Netatmo n'a pas révélé de prix ni de date de disponibilité de son prochain capteur de sécurité. La certification officielle du protocole MATTER n'étant pas prévue avant la fin du premier semestre 2022, il faudra logiquement attendre encore quelques mois pour mettre la main dessus.