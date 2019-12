Improbable collaboration : Ford construit des pièces auto en recyclant des résidus de café McDo

© Ford

Considérer les déchets comme une ressource

Des résidus de café pour concevoir des pièces auto

© Ford

Nombreuses sont les entreprises à vouloir prendre part à la lutte contre le réchauffement climatique, avec des résultats plus ou moins fructueux, quand ceux-ci ne cachent finalement pas qu'un simple procédé marketing visant à verdir leur image.McDonald's et Ford possèdent justement comme point commun d'avoir encore une belle marge de progression en matière de protection de l'environnement. Engagées chacune de leur côté à diminuer leur empreinte carbone, les deux firmes viennent de trouver une nouvelle solution pour faire preuve de leur détermination à construire un avenir plus propre.Considérer les déchets comme une ressource et non comme de simples détritus, autrement dit acter leur revalorisation, n'est peut-être pas le geste le plus important qui puisse être réalisé par ces multinationales en matière d'écologie, mais cette improbable collaboration a le mérite de montrer qu'il existe bien des façons alternatives de procéder.Dans un communiqué publié le 4 décembre, Ford et McDonald's ont annoncé leur partenariat sur la base d'une idée relativement nouvelle dans l'industrie automobile : recycler les résidus de torréfaction du café de McDonald's afin de créer un matériau composite à intégrer dans certaines pièces de véhicules.Ce sont en effet des milliers de tonnes de café qui, chaque année, sont utilisés par McDonald's dans ses fast-foods du monde entier. Aux États-Unis, il ne sera plus question de jeter les rebus de torréfaction : la pellicule séchée de la fève sera désormais collectée par McDonald's afin d'être transformée et intégrée dans un matériau composite, notamment grâce au concours de l'entreprise Competitive Green Technologies.», peut-on lire en parcourant le communiqué de presse du groupe automobile.L'intérêt de ce nouveau matériau n'est pas uniquement écologique. Bien que celui-ci permette de réduire d'environ 20 % la quantité d'énergie nécessaire à la fabrication des pièces concernées, il est surtout question d'utiliser ce matériau pour certains éléments intérieurs ainsi que pour des logements de phares, allégeant ainsi les pièces à hauteur de 25 % et leur conférant des propriétés thermiques bien meilleures, selon Ford.Rappelons que McDonald's envisage de recycler les huiles usagées de ses restaurants en biocarburant et que Ford s'est engagé à n'avoir recours qu'à des plastiques recyclés sur l'ensemble de ses véhicules. Aussi ces deux acteurs mondiaux, en agissant sur des secteurs à forts impacts environnementaux, semblent faire preuve d'un vif intérêt pour ces questions et d'un désir de réduire leur empreinte carbone.