Le satellite spécial selfies de Samsung a quitté son orbite et s’est écrasé aux États-Unis

Une descente « prévue »

Une campagne publicitaire inédite

L'appareil est un satellite « spécial selfies », sorte de ballon spatial, employé pour une opération publicitaire de Samsung. SpaceSelfie proposait aux utilisateurs d'envoyer une image pour la voir s'afficher sur l'écran d'un Galaxy S10 5G, suspendu à l'engin dans la stratosphère.D'après les déclarations de Samsung à la chaîne américaine, cette descente était «», et tout s'est réalisé dans le cadre d'un atterrissage «», dans une «». La famille américaine, elle, a confirmé qu'aucun animal n'a été touché, et que la maison est intacte.Michael Morris, le shérif du comté local, a annoncé qu'une montgolfière blanche avait également été retrouvée entremêlée dans des arbres. L'électricité du secteur a été coupée, jusqu'à ce que le ballon et l'engin soient démêlés des arbres et des fils électriques. C'est la société Raven Aerostar qui est responsable de la fabrication de l'appareil utilisé par Samsung.Soucieux de repousser certaines limites technologiques actuelles, Samsung s'était lancé plus tôt dans l'année dans la campagne de SpaceSelfie. Réaliser l'impossible, telle est l'ambition de la firme coréenne, qui aspirait par la même occasion accomplir un sacré tour de force en vantant les qualités photographiques et la résistance de ses smartphones dernier cri.La campagne publicitaire mettait pour l'occasion en vedette l'actrice et mannequin Cara Delevingne. Et l''idée de la marque coréenne était séduisante : en envoyant un selfie, vous pouviez être sélectionnés pour le voir s'afficher en pleine stratosphère, avec la planétaire en arrière-plan. De quoi réaliser de jolis fonds d'écrans...